CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan önemli açıklamalar

Konuşmasını başında İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna değinen Öztrak “97 yıl önce bugün İzmir düşman işgalinden kurtuldu. Tüm mazlum milletlere umut olduk.” dedi.

“Kamu ihalelerini yandaşlara verenler cumhuriyetimizin tam demokrasiyle taçlandırmasını istemeyecekler.” diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü; “Türlü tehdit ve şantajlarla engel olmaya çalışacaklar. Bizim bunlara pabuç bırakmayacağımızı tarihimiz göstermiştir. Genel başkanımıza yapılan saldırılar, belediye başkanlarımıza savrulan tehditler bizi çıktığımız yoldan geri çeviremez. CHP hak hukuk ve adalet siyasetine devam edecek.” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasına da değinen CHP Sözcüsü Öztark “Seçimi kaybetmeyi hazmedemiyorlar. Hazmedemedikçe intikam almaya çalışıyorlar. ‘Şiir okudum diye beni hapse attılar diye’ meydan meydan dolaşıp mağdur edebiyatı yapmıştı. Şimdi 7-8 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarına ceza vermeye kalkarsanız, FETÖ ve PKK terör örgütlerini övmekten partinizde yönetici kalmaz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ortaya attığı “İstanbul ve Ankara’ya kayyum” tartışmaları ile ilgili ise Öztrak “Atama bakanların seçilmiş belediye başkanlarını kamuoyunda ipe sapa gelmez konuşmalarla uyarma görevi ne zamandan beri var? Bıraksın bu uyarmaları, bakan işini yapsın. İstiklal Caddesi’nde pırılpırıl bir gencimiz yaşamını yitirdi.” yorumunda bulundu.