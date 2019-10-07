CHP Sözcüsü Öztrak: Saray’la ABD arasında bir uzlaşma vardır

Öztrak özetle şunları söyledi;

“Sayın genel başkanımız ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Orta Doğu projesi devam ediyor’ diye boşuna söylemedi. Suriye’ye barışın en kısa yolu Şam ve Ankara arasında görüşmelerin yapılmasıdır. ABD bu operasyona dahil olmayacağım diyor ama ben vergi mükelleflerimin çıkarını korumak için de buradayım diyor. İki yere de mesajlar veriyor. Saray’la ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur ‘Siz bölgeye girin biz de ne kadar terörist varsa bakımını size bırakacağız’ diyor.”