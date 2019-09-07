CHP teklif etti, AKP’li Belediye T.C.’yi kabul etti

Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Geçen ay CHP’li meclis üyelerinin gündeme getirdiği belediyenin tabelalarına ve kurumsal kimliğinin önüne T.C. ibaresinin getirilmesi teklifi görüşüldü.

“CUMHURİYETİMİZİN PAYİDAR KALACAĞINA İKRAR EDİYORUZ”

Toplantıda konuşan AKP’li Belediye Başkanı Aşkın Tören, hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Güçlü ülkenin yolu güçlü şehirlerden geçer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘ilelebet payidar kalacaktır' dediği Cumhuriyetimizin daha güçlü adımlar atmasının yolu da budur. Biz Cumhuriyetimizin payidar kalacağına ikrar ediyoruz. İkrarımız, güçlü şehirlerden geçiyor” dedi.

GELECEĞE ATTIĞI ÇELİKTEN ÇAPA OLSUN

“Bugün birlikte kararını alacağımız Belediyemizin kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin eklenmesi ile birlikte geleceğe ilişkin güçlü bir irade olacaktır” diyen başkan Tören “Millet iradesinin tam tecellisi birlikte yönetim ilkesinin ifadesidir. Bu bizim birlik ilkemiz, birlik harcımız, birlik irademiz olsun. Bu bizim, geçmişin birikimiyle şekillenmiş güçlü irademizin geleceğe attığı çelikten çapa olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmanın ardından yapılan oylamada oy birliğiyle Belediyenin kurumsal kimliği önüne T.C. ibaresi eklenmesine karar verildi. Alınan karar ve Başkan Tören meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Teklifin CHP'li meclis üyeleri tarafından verildiğini belirten CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, “Bizim üyelerimiz geçen ay önerge verdi. Onlarda sahiplendiler. Oy birliği ile bu karar alındı. Tabelada değişecek. Ama ekonomik sıkıntıdan dolayı hemen değiştiremezler. Her şeye rağmen geç kalınmış ama güzel bir karar” dedi.

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Toplantıda ayrıca özel salonlarda gerçekleştirilen nikah ücretlerinde de indirim yapılması kararı alındı.