CHP yargı reformu için kendi paketini hazırladı!

CHP'nin önümüzdeki hafta başında kamuoyuna açıklayacağı yargı reform paketinde yer alan unsurlar şöyle;

– 1982 Anayasası'nın adil yargılanma hakkını kısıtlayan maddelerinin değiştirilmesi. Pakette, toplam 14 Anayasa maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Bunların içinde en çok öne çıkanlarını ise Hakimler ve Savcılar kurulu'nun yapısına ilişkin değişiklikler oluşturuyor. CHP teklifinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun “Adalet Yüksek Kurulu” olarak oluşturulması yer alıyor.

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– Anayasa değişiklikleri çerçevesinde HSK kanununun adının da bu çerçevede Anayasa değişikliklerine uygun olarak Adalet Yüksek Kurulu Kanunu olarak değiştirilmesi ve bu kanundaki 20 maddenin değiştirilmesi yer alıyor.

– Ceza muhakemeleri Kanunu'nda adil yargılamayı sağlamak ve ifade özgürlüğünü güvence altına almak üzere 69 maddede değişiklik öneride yer alıyor. Pakette ayrıca yine ifade özgürlüğünün güvence altına alınması için TCK ve Terörle Mücadele kanununda da toplam 13 maddede değişiklik önerisi yer alıyor.

– Pakette hasta mahpusların durumunun düzeltilmesi için Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu kanuna ilişkin CHP paketinde 41 maddede değişiklik önerisi yer alıyor.

– KHK ile görevden alınmış, ancak haklarında 14 Temmuz 2018'e kadar herhangi bir soruşturma ya da soruşturma yapılmamış olanların göreve iadesine ilişkin ilgili kanunlarda değişiklik teklifleri de pakette yer alıyor.

CHP ayrıca tutuklu askeri öğrencilerin durumunun çözümüne ilişkin de kanun değişiklik teklifi hazırlıyor.