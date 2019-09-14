CHP’de kurultay süreci başladı

CHP 37. Olağan Kurultay süreci başlıyor. 2020 Mart ya da Nisan ayında yapılması öngörülen kurultay öncesinde CHP Parti Meclisi yarın saat 11.00'da genel merkezde toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile toplanacak parti meclisinin gündem maddeleri de belli oldu. Üçüncü maddede, “Tüzüğün 72. maddesine göre bağışlama isteklerinin görüşülmesi” ifadeleri yer aldı.

Bu gündem maddesi, CHP içinde daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle parti ile ayrı düşünenlerin tekrar partiye kabul edilecekleri şeklinde yorumlara neden oldu. Kılıçdaroğlu Temmuz ayında belediyelerin taraf olmayarak küskünlükler yaşamaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

CHP 37. Olağan Kurultay'ında Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday çıkması beklenmiyor. Kurultay Mart ya da Nisan ayında olacak.