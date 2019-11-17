CHP’den aile sigortası için kanun teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli projelerinden olan Aile Sigortası için önemli bir adım atıldı. Anayasa değişikliği önerisi için çalışma yürüttüklerini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, şunları söyledi:

28 MİLYON YOKSUL SINIRI ALTINDA: “Her gün hepimizin içini yakan haberlere şahit oluyoruz. Ekonomik sorunlar ve yaygınlaşan yoksulluk artık insanlarımızın canını alıyor. AKP'nin uyguladığı politikalar işsizlik ve yoksulluğu derinleştiriyor. TÜİK rakamlarına göre son 1 yılda yaklaşık 1 milyon vatandaşımız işsiz kaldı. Geniş tanımlı işsizlik oranına bakarsanız yaklaşık 8 milyon vatandaşımız işsiz. 28 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Türkiye’nin her tarafından büyük bir feryat yükseliyor. Ekonomik kriz sosyal bir krize dönüşmüş durumda. Böyle bir feryada kimse kayıtsız kalamaz. Aile Sigortası sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Aile Sigortası ile yoksulluk sınırı altında yaşayan vatandaşlarımız hem belirli ve düzenli bir gelire sahip olacak hem de sağlık sisteminden çok daha insanca yararlanabilecek. Bir açıdan da Aile Sigortası kamu kaynaklarının daha verimli ve halk için kullanılmasını sağlayacak yapısal bir düzenlemedir.

KAYNAKLAR BİR AVUÇ ADAM İÇİN ÇARÇUR EDİLİYOR: Bugün kamu kaynakları bir avuç adamın çıkarları için keyfi olarak çarçur ediliyor. Milletin parası verimsiz ve hiçbir katma değer yaratmayan projelere akıyor. Biz diyoruz ki bu kaynaklar küçücük bir zümrenin küpünü dolduracağına, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için kullanılsın. TBMM'de bulunan tüm partilerden de destek bekliyoruz. Bütçeyi yiyip yok eden kara delikleri kapatalım, kısıtlı kaynakları en çok ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza aktaralım. Halka karşı görevimizi yerine getirelim.”

İŞTE O TEKLİF: CHP'nin hazırladığı Anayasa değişikliği şöyle;

“Kanunla belirlenecek yoksulluk eşiğinin altında kalan gelir elde eden ailedeki her yurttaşa, aylık asgari sosyal destek sağlanacaktır. Aile Sigortası kapsamına alınan tüm yurttaşlar, genel sağlık sigortalı sayılacak ve ücret ödemeksizin diledikleri kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi olabileceklerdir.”