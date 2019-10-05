CHP’den AKP’ye: Söz namustur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasını, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuştuğunun kendisine iletilmesi üzerine yarıda kesmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, “Saat 14.00’ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım” demişti.

‘SÖZ NAMUSTUR’

CHP’li Engin Özkoç Twitter hesabından şunları yazdı: AKP'yle kamplarımız aynı günlerde olduğundan açılış konuşma saatlerinin aynı saatte olmaması için centilmenlik anlaşması yapmıştık. Söz namustur. Ancak her zamanki gibi sözlerinde durmadılar. Genel Başkanımız konuşmasını yarıda kesti. Konuşmasını bugün saat 14.00'te yapacaktır.