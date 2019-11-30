CHP’den bakanlığa gökdelen tepkisi: Yetki İBB’ye devredilmeli

Sözcü'nün gündeme getirdiği İstanbul Maslak'ta imar planları siluete takıldığı için İBB Meclisi'nden defalarca dönen, mahkeme kararları ile planları iptal edilen ve mühürlenerek yarım kalan “Diamond of İstanbul” isimli gökdelen projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planlarına CHP tepki gösterdi. CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından hazırlanan yeni gökdelen planlarına itiraz edeceğini duyurdu.

Açıklamada “Bakanlığın planına göre Maslak'taki Hattat Holding'e ait alanda 45 katlı yeni bir dev bina yapılması öngörülüyor. Plan yaklaşık 3 emsal yoğunluk getiriyor, bodrum katlar da düşünüldüğünde bunun da üzerinde bir yoğunluk oluşacağı görülüyor” denildi.

YARGI İZİN VERMEDİ

2003 yılından beri gündemde olan proje ile ilgili İBB Meclisi'nde alınan ret kararları ve mahkemelerin iptal kararlarını sıralanarak “Yargı her defasında bu alanda ayrıcalıklı ve yüksek yoğunluğu bir yapılaşmaya izin vermemiştir.

Bu arada 2 Kasım 2015'te İBB'de Maslak bölge planları kabul edilmiştir ve bu bölgede emsal 2'ye düşürülmüştür. Maslak bölge planlarında Hattat'a ait söz konusu alan yer almamakla birlikte, olması gereken burada da çevre plan koşullarının dikkate alınması ve yoğunluğun düşürülmesidir” denildi.

BAKANLIK “KENT SUÇU” İŞLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İBB'yi devre dışı bıraktığına ve kent suçu işlediğine dikkat çekilen açıklamada “Plan, Maslak bölge planlarıyla çelişen parsel bazında ayrıcalıklı bir imar artışı getirmektedir.

Bakanlığın bu kararı, ‘dikey mimariden yatay mimariye geçiyoruz' sözlerinin halkı kandırmaktan öte bir şey olmadığını, bu dikey ve yoğun yapılaşmayla İstanbul'a ihaneti sürdürdüklerini açıkça ortaya koyuyor.

İktidar, İBB'yi devre dışı bırakarak İstanbul'a ihanet etmeye devam ediyor. CHP olarak bu ayrıcalıklı ve hukuksuz plan itiraz edeceğiz, daha önce olduğu gibi hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakanlık, yargı kararlarına uymalı; planlama yetkisini derhal kentin yerel temsilcilerine ve İBB'ye devretmelidir” denildi.