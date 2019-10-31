CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyse istifa eder

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Bülent Arınç’ın gün içerisinde yaptığı açıklamayla ilgili soruya Özkoç, “’Bülent Arınç iyi polis, kötü polisi rolü oynuyor’ dahi Arınç'a uymuyor, kopya yaptığı eleştirilerden sonra AK Parti'li belediyelerin FETÖ ile ilgili bağlantılarıyla ilgili açıklamalardan sonra ve bu söylediği sözlerden aslında onlara hizmet ettiğini gizlemeye çalışıyor. Şu kadar vicdan sahibi ise samimiyeti varsa istişare kurulundan derhal istifa eder timsah gözyaşları ile milletimizi kandırmaktan vazgeçer” diye cevap verdi.

ABD’YE TEPKİ

Ermeni soykırımına ilişkin TBMM'den çıkan karara ilişkin Özkoç, “Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyoruz birlik beraberlik içinde öncelikli hedefimiz olarak koyuyoruz. Dün yaptığımız da budur. Ermeni Soykırımı ile ilgili sözleri Atatürk Kars anlaşmasında söylemiştir. Her iki halkta da bu süreci aşacak güç, müddet vardır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya ilgilidir bu. Bizi yaptırımlarla oluşturdukları terör örgütleriyle Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı CHP olarak Meclis'ten seslendik, dedik ki Ecevit'in sözüyle gölge etmesinler başka bir şey istemez” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ABD’ye gidip gitmemesi” üzerinde tartışmaların bulunduğunu dile getiren Özkoç, “Erdoğan Amerika’ya gitsin mi, gitmesin mi? Hiçbir anlamı, değeri yok. Amerika’ya gittiği zaman bu mektubu çöp kutusundan alsın Trump’a versin mi, vermesin mi? Hiçbir değeri, anlamı yok. Çünkü Türkiye, 100 yıllık tarihinde diplomatik olarak hiç bu kadar küçük düşürülmedi, itibarsız hale getirilmedi” diye konuştu.

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BAHÇELİ’YE CEVAP VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkücülere seslenerek bir mesaj verdiği, daha sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu için “Bizim kardeşimiz değildir.” ifadesini kullandığının hatırlatılması üzerine Özkoç, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkücü kardeşlerim diye bahsederken Devlet Bahçeli’den bahsetmiyor. Ülkücülerden bahsediyor. Onun için Devlet Bahçeli’nin böyle bir alınganlık göstermesinin bir anlamı yok. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği kardeşleri, kendilerini anlamıştır” diye konuştu. (AA/İHA)