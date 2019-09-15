CHP’den flaş Aylin Nazlıaka kararı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi, 2016 yılının Mart ayında CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebini görüştü.

29 KABUL, 22 RET

CHP PM’de yapılan oylamada Nazlıaka’nın CHP’ye geri dönüşü için yapılan oylamada 29 kabul, 22 ret oyu kullanıldı.

Böylece 26. Dönem Milletvekili Aylin Nazlıaka 3,5 yıl sonra CHP’ye yeniden geri dönmüş oldu.

KADIN KOLLARI VE İL BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Aylin Nazlıaka’nın CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nda aktif bir görev alması ya da CHP Ankara İl Başkanlığı’na aday olması bekleniyor.