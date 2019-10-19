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CHP’li Bakan, Osman Kavala ve Eren Erdem’i ziyaret etti

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, 717 gündür hapiste olan Osman Kavala ve 477 gündür hapiste olan CHP PM Üyesi eski Milletvekili Eren Erdem’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

06:10 -
Haberler Gündem
CHP’li Bakan, Osman Kavala ve Eren Erdem’i ziyaret etti

CHP'li Bakan ziyaretlere ilişkin detayları paylaştı, hukuki süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Eren Erdem ziyaretine ilişkin detayları paylaşan Murat Bakan, “Eren en çok gökyüzünü özlediğini söyledi.

Eren Erdem 477 gündür hapiste.

Eren Erdem davası bir intikam kumpası davasıdır. Dava kapsamında yapılan araştırmalara bakıyorsunuz; HTS kayıtları temiz, MASAK raporları temiz. Dosyada hiçbir delil yok” diye konuştu.

Osman Kavala 717 gündür tutuklu.

Osman Kavala'nın sağlığının iyi olduğunu belirten CHP'li Bakan ziyarete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Gezi ile ilgili ilk soruşturmayı açan savcı 17/25 Aralık yolsuzluklarının da savcısı ve FETÖ'den firari… Soruşturmanın dayanağı olan polis fezlekesinde imzası olan şube müdürü FETÖ'den tutuklu yargılanıyor… 717 gündür tecritte olan Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandığında 477 gündür hapisteydi, ilk kez hakim karşısına çıktığında ise 20 aydır tutukluydu. AKP ise, adına ‘Yargı Reformu' dedikleri birtakım düzenlemeleri sunarken, uzun tutukluluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkaracaklarından bahsediyor.”

CHP'li Murat Bakan

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Son güncelleme: 06:39 19.10.2019
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