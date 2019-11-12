CHP’li başkan AKP’lilerden destek istedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı ilk oturumunda konuşan Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak’taki tarihi Elektrik Fabrikası’yla ilgili konuştu.

Açılan ihaleye girerek fabrikayı 35 milyon liraya aldıklarını anımsatan Soyer, AKP’li meclis üyelerine hitaben şunları söyledi:

“BU BİNANIN İZMİR’E KAZANDIRILMASI GEREKİYOR”

“Satın aldık ancak burası bize verilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay çıkmadı. Bakanlığa, Grand Plaza A.Ş. ile ihaleye girdiğimizi, isterlerse tüzel kişilik olarak kabul edebileceklerini söyledik. Bu bina çürüyor, burası İzmir’e ait bir bina. Biz orayı kamu menfaatine yönelik kullanmak istiyoruz. Buranın bize verilmesi geciktikçe tamiratı da çok zorlaşacak. Sizden rica ediyorum, lütfen destek veriniz. O binanın İzmir’e kazandırılması gerekiyor” (DHA)