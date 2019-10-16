CHP’li Başkan: Baskı yapıldı, santrale izin vermek zorunda kaldım

Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) A.Ş. tarafından Çarşamba ovasına yapımına başlanan biyokütle enerji santrali konusu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Demir başkanlığında toplanan Belediye meclisinde tartışıldı. Başkan Demir, “Terme ilçesine santral yapıldı, doğalgazla fosil yakıtla çalışıyor. Gidelim inceleyelim. Zararı varsa orayı da kapatalım” dedi.

SANTRAL TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

“Santralin zararı varsa mahkeme karar verir, kapatır” diyen Başkan Demir, şöyle konuştu: “Toprak Koruma Kurulu’nda Samsun Valisi Osman Kaymak, DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri ve TEMA’nın imzası var. Bu ülkede yargı var. Zararı varsa mahkeme karar verir, kapatır. Biz yatırım ve istihdam noktasındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elimizde uygun raporu var. Zararı varsa kapatırız. Bu size taahhüttür.” Konuşmalar ardından yapılan oylamada santral için sunulan teklif AKP ve MHP'nin kabul, CHP, SP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

SANTRALE İZİN VERMEK ZORUNDA KALDIM

Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların santrale sert tepki göstermeleri üzerine şirket Çorum’un Mecitözü ilçesine daha önce yaptığı santrali örnek göstererek bir tanıtım gezisi yapabileceğini açıkladı. Tepkilerin devam etmesi üzerine Mecitözü ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Veli Aylar, ilçedeki istihdam sorunu nedeniyle kendisine baskı yapıldığını ve santrale izin vermek zorunda bırakıldığını açıkladı.

“FAYDALARINDAN FAZLA ZARARININ OLDUĞUNA KANAATİM TAM”

Veli Aylar, şöyle konuştu; “Açık konuşayım, santralin zararları hakkında akademik bir bilgim yok ancak faydalarından fazla zararının olduğuna kanaatim tam. Bakın söz konusu santral, ilçemizde de tarım arazisine yapıldı. Bizim arazimiz belki bir Çarşamba Ovası kadar verimli değil ancak burasının da niteliği bir tarım arazisi. Buna izin vermek istemezdim ancak mecbur bırakıldım.

Mecitözü'nde işsizlik çok fazla. Firma bir propaganda yöntemi izliyor. Önce bölge halkına istihdam yaratacaklarını söylüyor, sonra da belediye başkanı veya bölgenin yöneticileri karşı çıkınca ‘istihdamı engelliyorlar' diyerek halkla sizlerle karşı karşıya getiriyorlar. Kısacası burada böyle bir yöntem izlendi ve mecbur bırakıldım. Bu santrali burada da baskıyla kurdular. İlçemde işsizliğim olmasa, bu tesisi buraya kurdurmam mümkün değildi. Şimdi Mecitözü'ndeki bu santralde 20-25 kişi çalışıyor”

SAMSUN'DA DA BUNLAR YAŞANACAK

“İstihdama ihtiyaç yoksa böyle bir yatırım kesinlikle gereksiz. Hatta yanlış anlaşılmasın, istihdama ihtiyaç varsa eğer daha niteliği düşük araziye kurulmalı” diyen Başkan Veli Aylar, “Santral ilk kurulduğunda, burada ağaç, çiçek sapı, ot ve benzeri tarımsal atıklar yakıldı, sonra bu atıklar yetmeyince kömür ve linyit alımına başladı. Samsun'a kurulacak santralde de bunlar yaşanacak” diye konuştu.