CHP’li başkan hurdadan tam 9.4 milyon lira tasarruf sağladı

Adana’nın Ceyhan ilçesinin CHP’li başkanı Kadir Aydar, hurda araçlardan 9.4 milyon lira tasarruf sağladı. Kendisinden önceki AKP'li belediye başkanı Alemdar Öztürk döneminde hurdaya atılmış 22 araç Ceyhanlıların hizmetine sunuldu. Belediyenin kiralamış olduğu ihtiyaç fazlası araçlar da iade edildi. Başkan Aydar, “Ceyhan halkının tek kuruşunu dahi heba etmeyeceğiz. Aralarında kepçe, dozer, greyder, çöp kamyonu olan araçlarımız hurdaya çıkmıştı ve biz onları yeniden vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık” diye konuştu.

“16 KİRALIK ARAÇ SAYISINI 6'YA DÜŞÜRDÜK”

Vatandaşların tamir edip yeniden kazandırdıkları araçları yeni sandıklarını aktaran Aydar, “Araçlarımızın önceki hurda hallerini ve yapılmış yeni halini tüm halkımıza tanıttık. Ceyhan Belediyesi'nin kendi araçları varken kiralama işini engelledik. Belediyenin işi park yapmak, yol yapmak, hizmet yapmak ama aynı zamanda israf ile mücadele ederek tasarruf yapmaktır. Önceki dönemde 16 tane araç kiralanıyordu, bizler bu sayıyı 6’ya düşürdük” ifadelerini kullandı.

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“MİLLİ SERVETİ HURDALIKTAN KURTARDIK”

Aydar, belediyeyi büyük bir yükten kurtardıklarını aktararak, “Belediyemiz 8 milyon 400 bin yıllık kira bedelinden kurtuldu.9 milyon 400 bin değerindeki halkın milli servetini hurdalıktan kurtararak vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık. O yüzden tarihi bir gün yaşıyoruz. Ceyhan'ın değişeceği, Ceyhan'ın kaderinin bizlere emanet edildiği bir gün. Gördünüz israf düzenini, gördünüz işbilmez yöneticileri, gördünüz onca yılımızı heba edenleri, artık Ceyhan da israf olmayacak. Bizim dönemimizde milletimizin tek bir kuruşu heba edilmeyecek, Ceyhan'da Adana da halkını düşünenler var, israfa son verenler var” dedi.