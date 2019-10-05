CHP’li Başkan sözünü tuttu, makamına halk otobüsüyle gitti

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünkü Belediye Meclisi olağan toplantısında konuşmuş ve belediyede aldıkları tasarruf kararları paylaşmıştı. Başkan Gökhan, kendisininde bu tasarrufa tabi olarak işe yürüyerek gidip geleceğini ve havaların kötü olması durumunda ise toplu taşıma kullanacağını söylemişti.

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BELEDİYEYE OTOBÜSLE GİTTİ

Başkan Ülgür Gökhan, bir gün önce meclis toplantısında verdiği sözü tutarak belediyeye giderken toplu taşıma aracını kullandı. Otobüsteki vatandaşlar karşılarında Başkan Gökhan'ı görünce şaşkınlık yaşarken, Başkan Gökhan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Vatandaşlar Gökhan'ın bu davranışını takdirle karşıladı. Öte yandan Gökhan'ın otobüste personel kartını kullandığı öğrenildi.