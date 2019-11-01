CHP’li başkandan örnek karar: 8 milyon 600 bin TL

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bugüne kadar 8 milyon 600 bin lira ödenen 26 adet kiralık aracın tümünü geri gönderdi. Belediyede 10 yıldır devam eden kiralık araç dönemi de sona erdi. Bundan sonra bağışlarla alınan hibe araçlar kullanılacak. Kiralık araçların maliyeti de belediye bütçesine kalacak.

‘VAHİM BİR TABLO İLE KARŞILAŞTIK’

Faruk Demir, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'Kiralık araçların iki mislini, CHP'li kardeş belediyelerden bağışlarla temin ettik. En büyük gider kalemi olan araç kirası da artık Ardahan Belediyesinin ve Ardahan halkının cebinde kalacak” dedi. Demir hibe araçlarla şehir turu da attı. Demir, ‘Mazbatamızı alır almaz araç parkında incelemeler bulunduk, vahim bir tablo ile karşılaştık. Ardahan Belediyesi 10 yıldır araçlarını kiralık olarak tedarik etmiş. Maliyeti 8 milyon 600 bin lira. Kiralık araçları iade ettik ve 2 mislini belediyemizin kasasından 5 kuruş çıkmadan, CHP’li kardeş belediyelerimizden hibe şeklinde aldık’ diye konuştu.