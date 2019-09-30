CHP’li başkanın İŞKUR isyanı: Ayrımcılık yapıyor

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla belediyede çalışan 20 kişilik son bir grup kaldığını, bu yüzdende işçi sıkıntısı yaşandığını söyledi.

İŞKUR'a defalarca talepte bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bu durumun CHP'li belediyelere özellikle yapıldığını düşünmek istemiyoruz” dedi.

“İŞÇİ EKSİKLİĞİ YAŞIYORUZ”

AKP'li yönetim döneminde 70 işçinin olduğunu hatırlan Yılmaz, “İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilenler, belli bir süre dahilinde görev yapıyorlar. 9 aylık bir çalışma süreçleri var. Bu uygulamanın devam ettirilmesi ve 100 personele ihtiyacımız olduğunu yetkililerden dilekçeyle talepte bulunduk. Fakat bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadık. Sonuçta kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı. Şu ana kadar yaklaşık 50 kişi gitti. Yalnızca 20 işçi kaldı. Bunlarda 6 Ekim'de gidecek. Yakında TPÇP kapsamında çalışan kimse kalmayacak. Bu nedenle işçi eksikliği yaşıyoruz” dedi.