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CHP’li belediye başkanları bir araya geliyor

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan CHP'li belediyeler Samsun, Atakum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. Bölgedeki 15 belediye başkanı iş birliği ve dayanışmayı artıracak projelerin yanı sıra bölgenin sorunları masaya yatıracak.

İsmail AKDUMAN / Samsun
12:37 -
Haberler Gündem
CHP’li belediye başkanları bir araya geliyor

Samsun, Atakum Belediyesi anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısıyla Karadeniz’in dört bir yanından belediye başkanlarının katılacağı toplantıda, bölgede yapılacak iş birlikleri, ortak eylemlilik ve CHP’li belediyelerin bölgeye katacağı projeler görüşülecek.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Artvin’den Kemal Paşa, Arhavi, Ardanuç ve Borçka Belediyeleri, Çorum’dan Mecitözü Belediyesi, Tokat’tan Zile Belediyesi, Ordu’dan Gülyalı Belediyesi, Rize’den Fındıklı Belediyesi, Giresun’dan Piraziz, Eynesil ve Espiye Belediyeleri, Trabzon’dan Beşikdüzü Belediyesi, Amasya Gümüşhacıköy ve Merzifon Belediyeleri, Tokat’tan Almus Ataköy Belediyesi olmak üzere toplam 15 belediye başkanı bir araya gelecek.

TOPLANTI GÜNBOYU SÜRECEK

Toplantıda, 31 Mart’tan sonra belediyelerin gerçekleştirdiği çalışmaların da ele alınacağı toplantıda 2020 yılı projeleri de ele alınacak. Toplantı, yarın sabah (7 Aralık) saat 10:00’da Atakum Yalı Kafe’de başlayıp gün boyu sürecek.

AMASYA Artvin Ataköy CHP Çorum Giresun Ordu Rize Samsun Tokat TRABZON
Son güncelleme: 12:38 06.12.2019
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