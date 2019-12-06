CHP’li belediye başkanları bir araya geliyor

Samsun, Atakum Belediyesi anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısıyla Karadeniz’in dört bir yanından belediye başkanlarının katılacağı toplantıda, bölgede yapılacak iş birlikleri, ortak eylemlilik ve CHP’li belediyelerin bölgeye katacağı projeler görüşülecek.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Artvin’den Kemal Paşa, Arhavi, Ardanuç ve Borçka Belediyeleri, Çorum’dan Mecitözü Belediyesi, Tokat’tan Zile Belediyesi, Ordu’dan Gülyalı Belediyesi, Rize’den Fındıklı Belediyesi, Giresun’dan Piraziz, Eynesil ve Espiye Belediyeleri, Trabzon’dan Beşikdüzü Belediyesi, Amasya Gümüşhacıköy ve Merzifon Belediyeleri, Tokat’tan Almus Ataköy Belediyesi olmak üzere toplam 15 belediye başkanı bir araya gelecek.

TOPLANTI GÜNBOYU SÜRECEK

Toplantıda, 31 Mart’tan sonra belediyelerin gerçekleştirdiği çalışmaların da ele alınacağı toplantıda 2020 yılı projeleri de ele alınacak. Toplantı, yarın sabah (7 Aralık) saat 10:00’da Atakum Yalı Kafe’de başlayıp gün boyu sürecek.