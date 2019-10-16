CHP’li belediyede 2 müdür kavga etti, silahlar çekildi

Atakum Belediyesi’nde meydana gelen olayda, Fen İşleri Müdürü Mehmet Asım Kılıçarslan ile Park ve Bahçeler Müdürü Okan Saral arasında henüz bilinmeyen bir nedende sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Müdür Kılıçarslan ruhsatsız tabancasını çekerek Saral'a ateş etmek istedi. Ancak bazı belediye personeli araya girerek Kılıçarslan’a engel oldu. 2 müdür daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAŞKAN: KANUNSUZ EYLEMLERE ASLA İZİN VERMEM

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 2 müdür arasında yaşanan kavganın sebebini açıklamazken, ifade tutanaklarının kendisine ulaşmasından sonra disiplin soruşturması başlattığını söyledi.

Deveci, “Belediye içinde iki arkadaş kendi aralarında tartışma yaşamışlar ve konu karakola yansımış. Adli soruşturmanın tamamlanmasının arşından biz de idari soruşturma başlatacağız. Her ikisi de birbirinden şikayetçi olmamışlar” dedi.