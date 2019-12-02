CHP’li belediyeden evlenecek olanlara müjde! İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in daha önce müjdesini verdiği ve komisyona sunulan öneri kabul edildi. Belediye meclisine sunulacak olan komisyon kararı ile vatandaşlar İzmit Belediye'sinin düğün ve nikâh salonlarından sadece1 TL'ye faydalanabilecek.

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YÜZDE 90 İNDİRİM

Başkan Hürriyet, İzmit'te yaşayan vatandaşların nikah ve düğün salonlarından eski tarifeye göre yüzde 90 indirimli faydalanmaları ve şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşların düğün salonlarından ücretsiz faydalanması için Plan ve Bütçe Komisyonu'na öneride bulunmuştu.

ÜCRETSİZ OLACAK

Komisyonda kabul edilen öneri ile vatandaşlar Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya ve Erol Olçok, Necati Gençoğlu, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezleri'nden 1TL'ye faydalanabilecekken; şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşlar da merkezlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

ETKİNLİKLER DE 1 TL OLACAK

Ayrıca komisyondan çıkan karar ile Devlet Okulları, Sivil Toplum Kuruluşları da hafta içi velilerin, öğrencilerin ve halkın yararına yapacağı kültürel ve yöresel faaliyetler için Yunus Emre Kültür Merkezi hariç belediyenin diğer kültür merkezlerine 1 TL ödeyecek.