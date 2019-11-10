CHP’li belediyelerden 10 Kasım için tweet zinciri

Aralarında İstanbul’dan Bakırköy ve Sarıyer, Tekirdağ’dan Çerkezköy, Muğla’dan Marmaris Belediyesi gibi çok sayıda belediyenin yer aldığı tweet zinciri oluşturuldu. Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım’da düzenlenen etkinlik, sosyal medyada da gündem oldu.

29 EKİM İÇİN DE DÜZENLEMİŞLERDİ

Daha öncesinden de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Twitter hesaplarından Atatürk’ün fotoğraflarıyla #Senhepbenimyanımdasın etiketini paylaşan belediyeler, 10 Kasımda da Gençliğin Ata’ya cevabını paylaştı. Gençliğe Hitabe’ye cevaben yazılan metnin sözlerini Borçka Belediyesi’nin ilk cümleyi yazmasının ardından peş peşe #EyBüyükATA etiketiyle Twitter hesaplarından paylaşan belediyelerin çalışması büyük ilgi gördü.