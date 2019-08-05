CHP’li belediyenin verdiği “Kuşadası Mübadele Evi” mahkemelik oldu

Aydın, Kuşadası'nın CHP'li belediyesi geçtiğimiz yılın Kasım ayında imzalanan protokolle ‘Kuşadası Mübadele Evi'ni Kuşadası Selanik Mübadilleri, Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne vermişti. 31 Mart'ta göreve gelen CHP'li yeni başkan evin teslim edilmesini isteyerek, dernekten evin boşaltılmasını istedi. Ellerinde protokol olduğunu belirten dernek yönetimi karara karşı çıkınca konu mahkemeye taşındı.

PROTOKOL İMZALANDI

Dernek Başkanı Ahmet Altunsoy, bahçesiyle birlikte 60 metrekarelik iki katlı binanın evrensel müze yapılacağını söyleyerek şöyle konuştu; “Mübadele Evi geçen yıl 6 Kasım tarihinde 299 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile dönemin belediye başkanı CHP'li Özer Kayalı tarafından ‘Ortak Hizmet Projesi Protokolü'nün imzalandı. 31 Mart'ta Kayalı yerine CHP'den Av. Ömer Günel başkan seçildi. Bize Haziran ayında protokol yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan olur yazısı alınmadan binanın tahsis edildiği ve bu nedenle de protokolün geçerli sayılamayacağı haberi verildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yeni başkan derneğimizi ziyaret ettiğinde bu konuları detaylı olarak konuştuk ve bize ‘Burayı evrensel müze yapacağım' demişti” dedi.

“60 METREKAREYE MÜZE Mİ OLUR?”

Belediye Başkanın ‘Burayı evrensel müze yapacağım derken şaka yaptığını sandık' diyen Dernek Başkanı Altunsoy “30 Temmuz'da bize tahliye yazısı gönderilerek 15 gün içinde binanın teslim edilmesi ihbarnamesi geldi. Burası bir anı evi. Hukuksal süreç başlattık. Kuşadalı hemşerilerimizin ve mübadil-muhacir-göçmen dostlarımızın desteği her geçen gün artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İMAR KOMİSYON BAŞKANI AYNI”

Başkanı Altunsoy, “İşin garibi bu protokol yapılırken İmar Komisyonu Başkanı ile şu anda bunun iptalini isteyen İmar Komisyonunun başkanı aynı kişi. Bu nasıl bir çelişkidir? Hatta biz bu protokol öncesinde 40 kişilik bir heyetle Bursa Nilüfer Belediyesi'ne giderek Görükle Mahallesi'ndeki Mübadele Evi'nin protokolünü alıp aynen uygulamış ve hem imar ve hem de hukuk komisyonlarından oy birliği ile geçmişti.”

“ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ YOK”

Belediye Başkanı Av. Ömer Günel'in yurt dışında olması nedeniyle konuya Basın Danışmanı Eşber Okayer açıklama getirdi. Okayer “Konu kişisel ya da tek bir yer odaklı değil. Belediye taşınmazlarının tahsis edilmesi için ya kamu kurumu olması ya da eğer dernek ise ortak proje yapılması ve bu projenin de mülki amir yani bizim burada kaymakam tarafından imzalanması gerekir diyor. Protokolde bunlar yok. 2018 Sayıştay raporlarında denetçiler sadece burası değil 6 ayrı kuruluş için eksiklik tespit edilerek düzeltilmesi istenmiş” dedi.