CHP’li Burhanettin Bulut: AKP karışacak

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sözcü Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Mehmet Serbes ile hem Adana kebabı yedi, hem de Adana işi röportaj yaparak çok önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Bulut, “Türkiye'de hangi kurumu etkisizleştirmek istiyorlarsa önce onu kötülüyorlar. TEKEL'i kapatmadan önce TEKEL'i kötülemeye başladılar, Sümerbank'ı kapatmadan önce onu kötülemeye başladılar. Şimdi de Meclis'i kötülemeye çalışmalarının sebebi budur. Bence yeni dönemde Eylül ayından itibaren Türkiye'de siyaset ısınacak, sistem tartışmaları gündeme gelecektir.” dedi.

Bulut şöyle devam etti: “Mevcut sistem devam edilebilir bir sitem değil, ekonomik, yürütme, yasama anlamında ciddi sıkıntı var. AK Partinin içinde bu çok açık hale geldi ciddi oranda

etkisizleştirdiler sadece yürütme saray ve sarayın etrafında 10-15 kişi üzerinde kurulmuş durumda, bakanlar milletvekilleri etkisiz hale geldiler onun için bu tartışma gündeme gelecek. Eski bakan milletvekillerinin hepsi şu an pasif durumda.

Bunların bir kısmı yeni partiye rağbet gösteriyorlar. Kendilerini tıkanmış görüyorlar, ciddi yanlışlıklar içinde olduklarını gördüler, AK Parti milletvekillerinin başı aşağıda geziyorlar. Şu an yeni parti açılmasın diye müthiş bir baskı yapılıyor. Partinizi terk etmeyin dişe çağrı yapıldı.

O bir korkunun işareti. Ak Parti tek kişilik bir partiye döndü. Türkiye'de atanacak hakimi, valiyi, rektörü belirleyen, tüm kurumlarda tek yetkili Cumhurbaşkanı… Partide de aynı şekilde, kim bakan olacak, kim il ve ilçe başkanı olacak, o belirliyor. AKP milletvekillerinin başka arayışlar içinde olması gayet doğal.”