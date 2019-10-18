CHP’li Erbay: Turizm sektöründe Thomas Cook mağduriyeti giderilmeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Thomas Cook'un Türkiye için çok önemli bir turizm firması olduğunu söyleyen Erbay, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflas açıklamasının ardından ülke turizminin olumsuz etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “178 yıllık bir geçmişe sahip olan dünyanın en eski turizm ve seyahat acentesi Thomas Cook iflasını açıklayarak ülkemizdeki operasyonlarına son vermiştir. Marmaris, Fethiye, Sarıgerme ve Bodrum gibi Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerine dünyanın birçok ülkesinden turist taşıyan bu şirket ülkemiz turizmi için büyük öneme sahiptir. Bu şirketin ülkemizde 29 oteli bulunmaktadır. 2018 yılında Türkiye'deki cirosu 347 milyon sterlindir. 2018 yılı verilerine göre Thomas Cook Türkiye’ye toplam 1 milyon 155 bin turist taşımıştır. 2019 yaz sezonunda ise Thomas Cook aracılığıyla Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 700 bin civarındadır. Bu firmanın batması sonucunda özellikle çok önemli bir turizm bölgesi olan Muğla’mızda ve diğer turizm bölgelerimizde turizmcilerimiz ve esnafımız büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.”

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Turizmin ülkemiz için önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olduğunun altını çizen Erbay, “Ülkemiz için önemli bir gelir kapısı ve istihdam alanı olan turizm sektörünün zarar görmemesi ve işsizliğin had safhada olduğu şu dönemde işsizler ordusuna yeni insanların katılmaması için derhâl gerekli önlemler alınmalıdır. Turizm temsilcileri de gerekli önlemlerin bir an önce alınarak yaraların sarılmasını ve sektörün önümüzdeki yıllarda daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için gerekli desteğin sağlanmasını bekliyor.” dedi.

“TURİZMCİLERİN SORUNLARI BAKANA İLETİLDİ”

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ‘Türkiye 2023 Turizm Stratejisi' sunumunda turizmcilerin yaşadığı mağduriyetleri Bakan Ersoy'a ileten Erbay, “Firmalar 2019 yaz sezonu için ödemelerini yaptı, faturalarını kesti, personel alımı yaparak hizmet verdiler ancak üç aylık periyodlarda almaları gereken ödemelerini alamadılar. Bu durum bir yandan turizmcileri zor durumda bırakırken diğer yandan da turizmle bağlantılı olan sektörlerde faaliyet gösteren firmaları zor duruma düşürmüştür. Zincirleme devam eden bu sorun çok geniş bir çevreyi etkilemektedir.” şeklinde konuştu.

“ÖDEMELERDE KOLAYLIK SAĞLANMALI”

Sektör temsilcilerinin yaşanan sorunlara acil tedbirler alınması yönündeki taleplerini Turizm Bakanı'na aktaran Erbay, “Sektörün ve sektörle bağlı üreticilerin yaşadıkları sorunları sayın Bakanla konuştuk. Yaşanan mağduriyetleri ve sektör temsilcilerinin çözüm taleplerini detaylı olarak kendisine ilettik. Sektör temsilcilerinin önemli talepleri var. Öncelikli olarak dünyada ya da ülkemizde yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Thomas Cook vakasının tekrar yaşanma ihtimaline karşı, sektörün olumsuz etkilenmesini önlemek için yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyorlar. Diğer yandan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte turizm firmalarından ciro üzerinden alınan payın kar üzerinden alınmasını talep ediyorlar. Ayrıca Thomas Cook'un iflasından etkilenen firmaların bu yıl için sigorta pirim borçları, vergiler, elektrik ve su faturalarında ödeme kolaylığı sağlanması konusunu Bakan'a ilettik. ” ifadelerini kullandı.

“TURİZME YÖNELİK YATIRIMLAR ARTIRILMALI”

Turizm sektörü hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel açıdan ülkemiz için çok önemli bir sektör olduğunu söyleyen CHP'li Erbay, “Turizm alanı her geçen gün çeşitlenmekte ve farklı turizm alternatifleri ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz deniz turizminin yanı sıra kış turizmi, sağlık turizmi, kültür ve doğa turizmi açısından önemli bir turizm bölgesidir. Ayrıca yeni turizm alanları olarak ortaya çıkan gastronomi, inanç, doğa turizmi gibi alanlar açısından da çok büyük potansiyele sahiptir. Bu nedenle hem ülkemize önemli ekonomik katkı sağlaması hem de ülkemizi ve kültürümüzü dünyaya tanıtmak için turizm alanına yatırım ve desteklerin artırılması önceliğimiz olmalıdır. Turizm sektörü için stratejik bir planlama yapılmalı ve uzun vadeli bir projeksiyon ile turizm sektörünü daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle turizm alanında faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri ile koordinasyon sağlanmalıdır.” dedi.