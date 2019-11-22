CHP’li Erdoğdu’nun Çeşme’deki evi mühürlendi! Açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde bulunan Günkent Sitesi’nde, nisan ayında bir ev satın aldı. Site sakinleri, evde tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi’ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 cm eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını iddia etti.

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Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu’ya ait ev, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu. Site sakinleri konuyla ilgili açıklama yapmazken, yönetim tarafından alınan karar ile ‘Site sınırları içerisine konuyla ilgili bilgi alacak kimsenin giriş yapamayacağı’ bildirildi. Öte yandan evin eklenti bölümlerinin önümüzdeki süreçte yıkılacağı öğrenildi.

“SIKLIKLA GERÇEKLEŞİYOR”

Tadilata bağlı mühürlemenin bölgede sıklıkla gerçekleştiğini söyleyen Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, “Bahçeli evlerin ve site alanlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Site içinden ev satın alan vatandaşlarımız özellikle bu ev eskiyse tadilat yaptırmak istiyorlar. Bölgede bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Site yönetimiyle bir anlaşmazlık olduğunda gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekirse tadilat durduruluyor” dedi.

ERDOĞDU’DAN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise “Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim” dedi.

CHP’li Erdoğdu, “Çeşme Ildır’da aldığım kooperatif evinde yaptırdığım cam balkon ve depo/kulübe için kaçak inşaat diye kıyamet koparıyorlar. Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim. Dün akşam Çeşme Belediye Başkanımız Muammer Ekrem Oran’la görüşüp benim evim dahil bu sitedeki imara aykırı tüm yapılaşmalarla ilgili hukuken ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını istedim. Ne yapıldığını görmek ve konunun takipçisi olmak üzere bugün İzmir’e gidiyorum” dedi. DHA