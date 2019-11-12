CHP’li Kaftancıoğlu’nun ardından bir koruma kararı daha kaldırıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, koruma kararının İstanbul Valiliğince kaldırıldığı öğrenildi.

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İYİ Parti İl Başkanlığına gelen polis memurları, koruma kararının kaldırıldığını Kavuncu'ya tebliğ etti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis de karar sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada “AKP’li ilçe başkanları ve çapsız yandaş gazeteciler hakkında bile koruma kararı alan İstanbul Valiliği, muhalefet il başkanlarının koruma kararını kaldırmış. Biz il başkanımızı kendimiz koruruz ama siz İBB’yi kaybetmenin acısı yüzünden akıl sağlığınızı zor koruyacaksınız” dedi.

KAVUNCU: GEREKÇE DAHİ BİLDİRİLMEDEN KALDIRILDI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, koruma kararının kaldırılarak koruma polislerinin çekilmesinin ardından açıklama yaptı.

Kavuncu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

“İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Koruma Komisyonu’nun şahsım için vermiş olduğu koruma kararı, İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldı.

Öncelikle, yaklaşık 10 aydır güvenliğimi sağlayan 2 emniyet mensubumuza teşekkür ediyorum.”

“Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır.

Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah’tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!”