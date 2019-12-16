CHP’li vekilden Bakan Kasapoğlu’na Oscar heykeli!

Meclis’te 2020 bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşme esnasından söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, bir konuşma yaptı.

“GERİ DÖNMEMEK ÜZERE GİDİYORLAR”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini anımsatan Bankoğlu, Türkiye’de 207 tane üniversite bulunduğunu söyledi. Bankoğlu, “Süpermarket açar gibi üniversite açarak ülkeyi getirdiğiniz hal belli. Gençler kendini mutsuz, umutsuz, daha da kötüsü baskı altında hissediyor. Sonuçsa beyin göçü. 2018 yılında yaklaşık 140 bin kişi yurt dışına göç etmiş ve bunların çoğunluğu genç. Siz her ne kadar bu kürsüden bunu daha önce de Sayın Bakanınız da reddetmiş olsa da gidiyorlar değerli arkadaşlar, hem de geri dönmemek üzere gidiyorlar” diye konuştu.

İŞSİZLİK VE MUTSUZLUK OSCARI

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun oturduğu sıraya giden Bankoğlu, “işsizlik ve mutsuzluk oscarı” olarak nitelendirdiği Oscar heykeli ödülünü bıraktı.

SAMAN İTHALATI

Öte yandan genel kurul çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saman ithalatı iddialarına şemayla yanıt verdi. Türkiye’nin 25 milyon ton saman ürettiğini, 15 milyon tonunun hayvancılıkta kullanıldığını anlatan Pakdemirli, “Bu sene 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. Bir yılda 9 bin ton ithal edilmiş. Adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız? Ne zamandan beri biz kapalı bir demir perde ülkesiyiz?” diye konuştu.