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CHP’li Levent Gök rekor kırdı! AKP teşekkür etti

TBMM Genel Kurulunda oturumu yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Levent Gök, hiç ara vermeden en uzun oturumu yöneten Meclis Başkanvekili rekorunu kırdı.

20:00 -
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CHP’li Levent Gök rekor kırdı! AKP teşekkür etti

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerinde oturumu yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök, hiç ara vermeden en uzun oturumu yöneten Meclis Başkanvekili rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ

AKP’Lİ AYDIN’DAN CHP’Lİ GÖK’E: SİZİ TEBRİK EDİYORUM

Bu konuyla ilgili söz alan AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yaptığı konuşmada, oturumu yöneten CHP’li Levent Gök ve başkanlık divanı üyelerine teşekkür ederek “En uzun ara vermeden oturumu yönetme rekoru kırdınız sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ

Adıyaman Ahmet Aydın AKP aydın CHP Dışişleri Bakanlığı Levent Gök Meclis Milli Eğitim Bakanlığı söz Sözcü TBMM
Son güncelleme: 20:04 15.12.2019
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