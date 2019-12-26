CHP’li Özel’den Kanal İstanbul çıkışı: Gerekirse 2020’de sandığı ortaya koyarız

Özgür Özel, partisinin Manisa il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekilliği olarak TBMM’ye Kanal İstanbul Projesi’nin geçeceği bölgede 2011’den bu yana olan mülkiyet değişikliklerinin araştırılmasıyla ilgili komisyon kurulmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, bölgedeki pek çok arsanın Orta Doğulu iş insanları tarafından toplandığını öne sürdü.

İSTANBULLULAR FAYDA GÖRMEYECEK

Özel, kurulacak komisyonla Kanal İstanbul’un yapılmasından esas fayda görecek kişileri tespit etmek istediklerini dile getirerek, “Çünkü bu projeden İstanbullular fayda görmeyecek ama bundan fayda görecekler 9-10 yıl önce arsaları ve tarlaları toplamaya başlamışlar. Bu bilgileri kimler kimlere sızdırdı, bu projede kimler kimlerle beraber, bunu görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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BAHÇELİ’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kanal İstanbul’a yaklaşımını eleştiren Özel, “2011 yılında bu proje ortaya çıktığında sayın Devlet Bahçeli, ‘Bu İstanbul için bir proje değil, rant ve talanı sürdürme projesidir’ demişti ama bugün geldiğimiz noktada projenin kent için faydalı bir proje olduğunu söylüyor. Bu tarihi savrulmayı ve tarihi U dönüşünü bir kenara not ediyoruz” ifadesini kullandı.

“MECLİS ELİYLE ARAŞTIRILMALI”

Özel, Kanal İstanbul’un geçeceği arazilerdeki tapu değişiklikleriyle ilgili bazı tespitlerinin olduğunu belirterek, “Katar Emiri’nin annesinin 40 dönüm arsasını, Suudi iş adamının 9,5 dönümlük arazisini ve bir Kuveyt vatandaşının 53 dönümlük arazisini şimdiden tespit ettik. Ne kadar mal mülk, tapu ve arsa değişimi varsa bunların hepsinin Meclis eliyle araştırılması gerekmektedir” dedi.

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“REFERANDUMU YAPARIZ”

Kanal İstanbul’un açılmasıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin de tartışmalı hale geleceğini, Türkiye’nin boğazlar üzerindeki kazanımlarının yok olacağını savunan Özel, “Gerekirse 2020’de sandığı ortaya koyarız, İstanbul’da kanalla ilgili referandumu yaparız. Siz de anlatırsınız, biz de anlatırız, bilim adamları da anlatır, Katarlı yandaşlarınız da bir kenarda oturup ağlaşır. Oyları İstanbullu atar, bu kararı onlar verir” değerlendirmesinde bulundu. AA