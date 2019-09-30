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CHP’li Öztrak: İlk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) eleştirdi. Öztrak, Albayrak'a seslenerek "İlk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir' dedi.

16:00 -
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CHP’li Öztrak: İlk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir

Öztrak özetle şunları söyledi:

“Millet aşından, işinden olmuş, işsizlik yüzde 15’lere dayanmış, damat çıkmış ‘Dengelenme başarılı oldu’ diyor. Siz bir de bize sorun. Vatandaşta, emekçide, çiftçide denge bırakmadınız.

Çok açık söylüyoruz, ekonomide değişimin başlaması için ilk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir! Türkiye ekonomisinin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceği açık seçik görülmektedir.

Bugün açıklanan bu programın millete maliyeti ortada yoktur. Millete maliyeti, yüzde 5’lik büyüme hayali altında gizlenmeye çalışılmaktadır.”

aile Berat Albayrak büyüme CHP damat Ekonomi Faik Öztrak Maliye Bakanı Türkiye
Son güncelleme: 16:03 30.09.2019
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