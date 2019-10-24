CHP’li Öztrak: Çaresizliklerini gizlemek istiyorlar

Öztrak, düzenlediği basın toplantısıyla Çelik'in sözlerine yanıt verdi ve şunları söyledi:

“HALEN HAK EDİLEN YANIT VERİLMEDİ”

“AKP Genel Başkanı, ABD Başkanı Trump'ın yazdığı Türk milletini şerefini ve haysiyetini yaralayan sözlerine halen hak ettiği yanıtı vermemiştir. CHP bu tepkiyi gösterirken, Çelik çıkmış bu kağıt parçasına tepki gösterdiğimiz için Soçi'yi sabote ettiğimizi ileri sürüyor.

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“YPG'YE MEŞRUİYET KAZANDIRDILAR”

Bugün YPG'ye cami avlusunda terörist diyenler, ABD ve Rusya ile imzaladıkları mutabakat metinlerinde nedense YPG’ye bir türlü terörist diyememişlerdir. Her iki mutabakat metninde de YPG unsurları sözü vardır ama başında terör örgütü ibaresi yoktur. İktidarın bu metinlere attığı imzalar terör örgütü YPG'ye uluslararası meşruiyet kazandırmaktadır.

“ÇARESİZLİKLERİNİ GİZLEMEK İSTİYORLAR”

Trump’ın sömürge valisi üslubunun Rusların yaklaşımının altında kalmışlardır, susmuşlardır, ezilmişlerdir. Şimdi çıkmış Kılıçdaroğlu'na hakaret ederek çaresizliklerini gizlemeye çalışmaktadırlar. Ondan sonra da kalkıp bize ‘siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır' diye ahkam kesmeye kalkmaktadırlar.

ANSİKLOPEDİ OLUR

Bugün terör örgütü dediklerinizle dün tuttuğunuz işleri bir yazmaya kalsak Britannica'dan daha kalın ansiklopedi olur. Geçmişte ve bugün yaptığınız hataların bedelini şimdi Mehmetçiklerimiz canları pahasına sahada temizlemeye çalışıyorlar.”