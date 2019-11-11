Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Tanal’dan dikkat çeken paylaşım! İsimleri gizlemişler

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suriyeli üniversite öğrencileriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda yapılan konuşmaların tutanaklarını sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, özellikle isimlerin tutanakta yer almamasına tepki gösterdi.

17:55 -
Haberler Gündem
CHP’li Tanal’dan dikkat çeken paylaşım! İsimleri gizlemişler

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda Suriyeli üniversite öğrencilerinin dilendiği toplantıda cemaat tartışması yaşandığını ifade eden Tanal, konuşmaların tutanaklarını da paylaştı. Tutanaklarda isimlerin yazılmamasına dikkat çeken Tanal, “TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda Suriyeli üniversite öğrencilerini, UDEF'i dinledik. ‘Cemaat’e ilişkin soru yöneltince kıyameti kopardılar. AKP'li, MHP’li vekillerle sert tartışmaya giriştik. Gelin görün ki, tutanaklarda isimler gizlenmiş, üç nokta konulmuş. Neden acaba?” ifadelerini kullandı.

İşte Tanal’ın sosyal medyada paylaştığı o tutanaklar;

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more