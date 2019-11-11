CHP’li Tanal’dan dikkat çeken paylaşım! İsimleri gizlemişler

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda Suriyeli üniversite öğrencilerinin dilendiği toplantıda cemaat tartışması yaşandığını ifade eden Tanal, konuşmaların tutanaklarını da paylaştı. Tutanaklarda isimlerin yazılmamasına dikkat çeken Tanal, “TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda Suriyeli üniversite öğrencilerini, UDEF'i dinledik. ‘Cemaat’e ilişkin soru yöneltince kıyameti kopardılar. AKP'li, MHP’li vekillerle sert tartışmaya giriştik. Gelin görün ki, tutanaklarda isimler gizlenmiş, üç nokta konulmuş. Neden acaba?” ifadelerini kullandı.

İşte Tanal’ın sosyal medyada paylaştığı o tutanaklar;