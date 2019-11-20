CHP’li vekiller kayıp 309 milyon liranın peşine düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftalardır neredeyse her toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların akıbetini soruyor. Toplanan 309 milyon liranın nereye harcandığı sorusuna yanıt bulamadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, paraların toplandığı iddia edilen vakıfla ilgili somut bir bilgiye de ulaşamadıklarını dile getirdi.

CHP’Lİ VEKİLLER VAKFIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından paranın peşine düşen CHP’li bir grup millet vekili de 309 milyon liranın toplandığı iddia edilen vakfı bulmaya çalıştı. Vakfın resmi kayıtlardaki adresine giden vekiller eli boş döndü. Verilen adreste vakıf bulunamazken telefonlarına da ulaşılamadı.

HER İŞİNİZ SAHTE

Grupta yer alan CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “15 Temmuz sonra kampanyalar düzenlendi, dernekler kuruldu. Vakfın adresi yok. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar nereye gitti. 15 Temmuz için para topladın, nerede bu para, cevap yok? 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz için vatandaştan 309 milyon topladılar. Hala şehit yakınlarına, gazilerimize dağıtmadılar. Paranın akıbetini sorduk vakıf kurduk dediler. Adrese gittik vakıf ortada yok. Telefonu zaten yok. Her işiniz sahte!” dedi