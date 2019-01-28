Son dakika… CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu!

CHP’de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adaylarındandı. Merakla beklenen illerin başında İzmir geliyordu.

Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu önce aday olmayacağını açıklamış seçime sayılı günler kala ise yeniden adaylığını ilan etmişti.

Bugün gerçekleştirilen kritik toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer gösterildi.

Seferihisar Belediye Başkanı olan Soyer, önce MYK’dan sonra da PM’den geçer not olarak Aziz Kocaoğlu’nun yerine aday gösterildi.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959’da Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni iyi dereceyle bitirdi.

Biri İsviçre Webster Koleji'nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.