Çiçekle gittiği eşini bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında elinde bir buket çiçekle yanına gittiği boşanma aşamasındaki eşi Mercan Okumuş'u, barışma teklifini kabul etmeyince “seni öldüreceğim” diyerek, defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim'in yargılandığı davada karar çıktı.

‘PLANLI DEĞİLDİ, BARIŞMAK İÇİN GİTTİM' DEDİ!

Barışmak için eşinin yanına gittiğini öne süren sanık Hamdi Sevim, “2004 yılında eşim beni terk etti. Daha sonra eşimle tekrar barıştık ancak huzurumuzu bozmak için ellerinden geleni yaptılar. 2016 yılında eşim tekrar evi terk etti. Ben babasını aradığımda eşimi çok sevdiğimi ve boşanmak istemediğimi söyledim. 5 gün sonra gittim elini öptüm. Beni affettiğini söyledi. Planlı bir hareketim yoktu. Ben barışmak için eşimin yanına gittim” ifadelerini kullandı.

19 YIL 4 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan Anadolu 9. Ağır Ceza mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile suç işleme hususundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezasında indirim uygulamayarak, sanık Hamdi Sevim'i “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Öte yandan sanık Sevim “tehdit” suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.