Youtube videolarına da sıçradı! Mavi Balina’dan sonra şimdi de Momo ve diğerleri… | Son dakika haberleri

Dünyada ve ülkemizde yüzlerce çocuğun ölümüne neden ‘Mavi balina’ isimli ölüm oyununun bir benzeri de ‘Momo’ adlı animasyon karakterle hızla yayılıyor. Üstelik ne yazık ki tek tehlike bu da değil…

Videoların arasına gizlice yerleştirildiği için ebeveynler tarafından tespit edilmesi zor olan şiddet oyunu Momo, şimdilik genellikle video portallarında yurt dışı kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Tabi ki bu içerikler dünya geneline açık paylaşıldığı için Türkiye’den de izlenebiliyor. Videoya denk gelip izlemeye başlayan küçük yaştaki çocuklar, dilini anlamasalar da animasyonlarda kullanılan görsellerden ne istediğini kolayca anlayabiliyorlar.

İŞTE O VİDEOLARDAN BİR ÖRNEK:

Bu kan donduran videolarda çocuklardan; jilet, bıçak, çekiç gibi tehlikeli aletlerle kendilerine zarar vermeleri isteniyor ve bunu yapmadıkları takdirde ise onlara ve ailelerine zarar verileceği belirtiliyor.

Yani; 43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, “Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir” dese de tehlike devam ediyor.

TÜRKİYE’DE DE MİLYONLARCA ÇOCUK TARAFINDAN İZLENİLİYOR

Maalesef benzer şiddet içeriklerinin yer aldığı ve yüz binlerce takipçisinin olduğu video kanalları Türkiye’de de bir hayli fazla. Youtube gibi içerik sağlayıcı dev firmalar kullanıcıdan gelen şikayetlerle kısmen bu tarz videoları engellese de ülkemizde halen ‘milyonlarca izlenen’ birçok video kanalı bulunuyor.

Türkiye neredeyse tüm çocuklar tarafından tanınan ünlü çizgi film karakterlerinin oyuncaklarıyla çekilen videolarda, dehşete düşüren yüzlerce şiddet mesajı yer alıyor. Hiç bir sansür ve engellemeyle karşılaşmayan bu içerikler, çocuk bir kere video izlemeye başladığı andan itibaren otomatik olarak karşısına çıkabiliyor. Bu ‘renkli’ ve ‘canlı’ videolarda seslendirme ve kullanılan müziklerle çocuklar adeta hipnotize ediliyor. Özellikle öğrenme sürecinde olan henüz bebeklikten yeni çıkmış çocuklarda ciddi psikolojik sorunlara neden olabiliyor.

Uzmanlar, “Özellikle çok fazla video yüklenen paylaşım sitelerinin içeriği herhangi biri tarafından izlenmeden yayına alınıyor. Günde milyonlarca dakika video yüklenen sitelerin bununla baş edebilecek insan kaynakları yok. Anne ve babalar, sadece başlığına veya görseline bakarak çocuklarını mobil cihazlarla baş başa bırakmaması gerekiyor” diyerek uyarıda bulunuyor.

Öyle ki; bu video paylaşım sitelerinde çocuklara yönelikmiş gibi hazırlanmış, para kazanma amaçlı oldukça zararlı zararlı videolar yer almaya başladı. Bu tür videolar çocuklara küçük yaşta travma yaşatabilecek niteliktelerdi ve yalnız, çocuklara yönelik içerikleri göstermek için hazırlanan çocuk uygulamalarının güvenli içerik filtrelerinden bile sızabiliyorlar.

Çocuğunuzun video paylaşım sitelerindeki sakıncalı videoları görmesini nasıl engellersiniz?

– Çocuğunuzun video paylaşım sitelerinde/dijital oyunlarda karşılaşabileceği zararlı, sakıncalı içerikler ve etkileri konusunda bilinçlenin.

– Çocuğunuza video paylaşım sitelerinde/dijital oyunlarda karşılaşabileceği zararlı, sakıncalı içerikler ve etkilerini açıklayın. İzlediği/oynadığı içeriklerin yaşına uygun olup olmadığını nasıl anlayacağını ve kontrolünü öğretin.

– Video içeriklerini çocuğunuz izlemeden önce izleyin veya ilk önce birlikte seyredin.

– Sürekli izlediği veya yeni izleyeceği videoları listeleyin, denetim altında tutun. Sitelerin otomatik video tavsiye yöntemi ile oluşturduğu listeleri izletmeyin.

– Video paylaşım sitelerinde serbestçe gezinmelerine izin vermeyin.

– Zararlı videoları mutlaka bildirin.

– Zararlı videolarda çıkan reklamları da gördüğünüz sakıncalı video linki ile reklam veren firmaya bildirin.

Ulusal İnternet Güvenliği Dairesi tarafından ailelere gönderilen uyarılarda, “YouTube'un zararlı içeriği izlemesine rağmen, silininceye kadar bunlar binlerce kişiye ulaşılabilir ve silindikten sonra tekrar yüklenebilir” denildi.

YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA

YouTube sözcüsü, “Medyada yer alan haberlerin aksine, Momo ya da Momo'yu özendiren içeriğe dair hiçbir kanıt yok. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırı ve hemen kaldırılır” dedi.

DÜNYADA YÜZLERCE ÖRNEĞİ VAR

Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun geçen Ağustos'taki intiharı Momo'yla ilişkilendirilmişti.

İngiltere'de beş yaşındaki bir çocuğun ‘çizgi film izlerken beliren Momo'nun talimatıyla saçlarını kesmesi' endişeye neden olmuştu.

Cheltenham kentinde yaşayan Sam Barr adlı bir anne, kızı Jemma'nın saçlarını neden kestiği sorusuna “Momo istedi. Momo bana bundan sonra ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Uyurken bir gözünü açık tut” dediğini anlattı.

Barr, “Tanrı'ya şükürler olsun sadece saçlarını kesti. Daha kötüsü olabilirdi” dedi.