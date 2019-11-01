Gaziantep'te 80 okulun inşaatı ödenek sıkıntısı nedeniyle durduruldu. Antep'in şehir merkezindeki yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun ve çevresindeki valilik binasının yerine ise millet bahçesi yapılacak. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, bu proje için 1 milyon TL harcanacağını açıkladı. Yılmazkaya, ‘'Gaziantep genelinde 80 okulun inşaatı bütçe yetersizliği gerekçesiyle durdurulurken, eski parayla 1 milyar lira harcanarak millet bahçesi yapılıyor. Çocukların okulu yok, bahçeyi neyleyim'' dedi.

’10 MİLYON LİRA HARCANAN VALİLİK KONAĞINA YIKIM KARARI ALINDI’

Yılmazkaya, kısa süre önce 10 milyon lira harcanarak tadilat yapılan Valilik konağı için de yıkım kararı alındığını da vurgulayarak, ‘''Gaziantep şehir merkezinde yıkılan Kamil Ocak Stadının yeri ve çevresinde bulunan valilik binası ile demokrasi meydanı millet bahçesine çevriliyor, harcanacak miktar büyük israf'' dedi. Valilik binasının, Kamil Ocak Stadının ve Demokrasi Meydanının 1 milyon TL'ye millet bahçesine çevrileceğini duyuran Yılmazkaya, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

1 MİLYON TL HARCANACAK

‘'Gaziantep şehir merkezinde yıkılan Kamil Ocak Stadının yeri ve çevresinde bulunan valilik binası ve demokrasi meydanı bir milyon lira harcanarak millet bahçesine çevriliyor. Gaziantep genelinde 80 okul inşaatı bütçe yetersizliği gerekçesiyle durduruldu ama millet bahçesi için israf yapılıyor. Bir süre önce 10 milyon liraya yenilenen Valilik binası da bu proje kapsamında yıkılacak. Arsası millet bahçesine katılacak. Valilik binası içindeki müdürlükler için de yeni masrafla yeni binalar yapılacak. Vatandaşın sırtına eklenen yeni vergiler nedeniyle insanlar faturalarını bile ödeyemezken millet bahçesinin ne anlamı var?”