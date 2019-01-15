Erdoğan AKP grubunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Grup toplantısında partililere hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi;

“31 Ocak’ta büyük seçim kampanyamızı başlatacağız. İlk defa aday gösterdiğimiz ve diğer aday gösterdiğimiz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz

Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde heçbir zaman AK Partili olmamış, olamamıştır. Biz egosunun peşinde değil davasının peşinde yürüyen isimlerlerle yürüdük. Bunların hepse nasip, biz layık olanı kenara koymayız. Meselemiz sen ben kavgası değil, görev her an bir kişiye düşebilir düşüyor.

31 Mart öncesinde ülkemizde çok garip birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. CHP baktı ki FETÖ’cüler tek başına yetmiyor şimdi onun yanına PKK’lıları da aldılar. Milletin içinde olmadığı bu tür siyasal mühendisliklerin başarılı olması mümkün değildir. Ülkede neler oluyor diye dertleri yok. Hedef küçük olunca siyaset de küçük oluyor. Ülkenin zarar görmesi umurlarında değil, iktidarın üzerine konmanın hayalini kuruyorlar. ABD’nin ülkemize yönelik olumsuz adımlarına kadar tüm bu konulara “acaba bu sefer olacak mı” gözüyle bakmışlardır. Umutlarını şahsımın ve AK Partinin ayağının tökezlemesine bağlamışlar. Hamdolsun 2023 hedeflerine adım adım yürümeyi sürdürüyoruz.

Karşımıza çıkartılan engeller sebeyle kaybettiğimiz zamanın farkındayız. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi bunun için tarihi bir fırsat oldu. Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağız.

Nuri Demerağların önünün nasıl kesildiğini belirtmezsek milletimize bini nasıl söyleriz. Türkiye bu zihniyeti ezip yok etmelidir. ”

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