Erdoğan’dan ‘Saray’daki CHP’li iddiasına yanıt

İzmir’de partisinin il başkanlığındaki törende konuşan Erdoğan, Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın köşesinde ortaya koyduğu iddia ile ilgili şöyle konuştu:

“Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. ‘Böyle bir görüşme olmadı’ dediler. Ve bunu haber yapan gazeteci kayıp… Bay Kemal senin hayatın yalan. Hayatın yalan. Bak İzmir’den milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin. Etmediğin takdirde CHP’nin genel başkanlığından çek git. Ama yapamaz… O gazetenin köşe yazarı da bu da… Bunların hayatı yalan.”

NE OLMUŞTU, KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERMİŞTİ?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, “Saray'a çıkan CHP'li kim?” başlıklı yazısında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirmişti.

Turan yazısında; Beştepe'ye giden bir CHP'linin, CHP Genel Başkanlığı'na aday olma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü aktarmıştı.

Turan'ın yazısını yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu da “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda ‘doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum.” yorumunda bulunmuştu.

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Erdoğan’ın konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz.Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar.

İzmir ile beraber tüm ülke genelinde 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı tartarak partimizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımanın gayretindeyiz. İnşallah 7. olağan kongre sürecimiz partimizi yenilediğimiz taze bir ruhla,yepyeni bir heyecanla tekrar yolda olduğumuz farklı bir dönem olacak. Yeni teşkilat yapımız 2023-2024 seçimlerinde kilit rol oynayacaktır.