Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yaptı! AKP’den açıklama geldi

Erdoğan, 18 Kasım günü AKP MYK’da ”Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı, bizzat takip edeceğim” dedi.

Ancak 13 termik santrale 2,5 yıl daha filtre takmadan çalışma izni veren kanun TBMM’den geçip tepkiler artınca veto etti.

Bu karar ile ”Elektrik açığı doğar, çalışanlar işsiz kalır, 6 ay içinde filtre takmayana ceza verilecek” diyen iktidar partisi yöneticileri ve bakanların tezleri de çöktü.

Şimdi ya yeni bir yasa çıkarılarak 2,5 yıllık süre kısaltılacak ya da 31 Aralık günü 13 termik santralde, baca filtresi takıncaya kadar üretim duracak.

AKP: YASADAN ÇIKARILACAK

AKP’den ise “Cumhurbaşkanı’nın veto ettiği madde yasadan çıkarılacak” açıklaması geldi. Söz konusu madde yasadan çıkarıldıktan sonra yasa Perşembe günü Meclis Genel Kurulu’na getirilecek.

MHP DE MEMNUN

Zehir kanunu oylamasına katılmayan MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız, ”MHP’nin sloganı ‘Çevrecilik Milliyetçiliktir” anlayışıyla Cumhurbaşkanımız termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kararı veto etti. Zat-ı Devletlerine şükranlarımızı arz ederiz” dedi. Bu teklif TBMM'de ele alınırken siyasi parti temsilcileri şöyle demişti:

ABDULLAH TANCAN (Enerji Bakan Yardımcısı): Santrallere, 2019 sonuna kadar çevre yatırımı yapmaları için süre verildi. Ancak bir kısmının bu yatırımları gerçekleştiremeyeceği tespit edildi. 1 Ocak 2020'de kapatılması gerekiyor. Bu santraller ülkedeki elektrik enerjisinin yüzde 17-18'ini karşılıyor.

DENİZ YAVUZYILMAZ (CHP): Santraller 6 yıldır bacalarına filtre takmadı. Her biri günde 30 bin ton kömür yakıyor ve 7,5 ton kül çıkarıyor. Bunların faaliyetini filtre takana kadar durdurulur. Kalan santrallerin halen yüzde 78 ile çalışan kapasiteleri yüzde 88'e, barajlardan gelen kapasite kullanımı da yüzde 22'den 35'e çıkarılır, açık ve enerji sıkıntısı doğmaz.

LEVENT BÜLBÜL(MHP): MHP olarak bizim çevre duyarlılığımız en üst seviyede. Filtre takılma işlemi teknik olarak hemen yapılacak bir işlem değil. Santraller 4 ayda bir denetlenip, filtre takmaları temin edilecek. Biz de takipçisi olacağız.

AYHAN ALTINTAŞ (İYİ Parti ): Bu yasa ile devlet, Anayasa’da da yer alan vatandaşının sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını ihlal ediyor. Yanlışta ısrar etmeyin. Bu santrallerin sağlığa zararlarını sigaradan daha fazla önemsememiz gerekir.

MURAT ÇEPNİ (HDP): Bu şirketlerle nasıl bir pazarlık yapılıp, süre uzatımı getirildi. 6 yıldır filtre takmayan santraller halkı zehirleme devam edecek. Elektrik ihtiyacı var diyerek santralleri çalıştırma gerekçesi de koca bir yalan. Türkiye'de ihtiyaçtan fazla üretim var.