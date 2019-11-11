Tartışma yaratan program! Sadece AKP’liler çağrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı ve İLBANK Genel Müdürü ile birlikte Yozgat’ta “Belediye Değerlendirme Toplantısı” yaptı. Ancak toplantıya sadece AKP’li belediye başkanları davet edildi.

“YOZGAT SADECE AKP’DEN Mİ İBARET?”

Yozgat’ta, 4’ü MHP'li olmak üzere 2 İYİ Partili ve bir CHP’li ilçe belediye başkanı da var. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Yozgat sadece AKP’den mi ibaret? Diğer ilçelerimiz Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilçeleri değil mi?” dedi.

Toplantının yapıldığı salonun duvarında, Maide Suresi'nde yer alan “Bir kişiye husumetiniz sizi adaletten alıkoymasın” ayetinin yazılı olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıya davet edilmeyen isimler şunlar:

– Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar (CHP)

– Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz (İYİ Parti)

– Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın (İYİ Parti)

– Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci (MHP)

– Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın (MHP)

– Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açikel (MHP)

– Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca (MHP)