Cumhurbaşkanlığına alınan yatla ilgili Fuat Oktay’dan açıklama!

CHP’li Utku Çakırözer konuyla ilgili Mart 2019'da soru önergesi vermişti.

Yakamoz Yatı'nın siparişi için ne kadar harcandığını, yata başka harcama yapılıp yapılmadığını, yatın tam olarak hizmete girmesi için ne kadar bütçe ayrıldığını soran Çakırözer, “Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 bütçesindeki ‘Gemiler' hesabında bulunan 56 milyon 768 bin 668 TL'lik ödenek bu yat için mi?” ifadelerini kullanmıştı.

OKTAY YANIT VERDİ

Meclis gündemine taşıdığı “Cumhurbaşkanlığı yatı” konusunu bütçe görüşmelerinde anımsatan Çakırözer’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

Fuat Oktay “Cumhurbaşkanlığı için siparişi verilen ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılan Yakamoz Yatı'nın 16 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından devralındığı” yanıtını verdi.

Oktay yatın bütçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.