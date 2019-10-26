Cumhuriyet yürüyüşü kamu düzenini bozarmış! 29 Ekim kutlamasına izin verilmedi

CHP, Nevşehir'in merkezinde bulunan yaklaşık 1.5 kilometrelik caddede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapmak üzere Nevşehir Valiliği'nden izin istedi. ‘Atatürk'e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü' kamu düzenini bozacağı nedeniyle izin verilmedi.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

1.5 KİLOMETRELİK YOL

“CHP olarak 21 Ekim 2019'da Nevşehir Valiliği'ne gerekli izni almak için başvuruda bulunduk. Borsa Meydanı'nda yaklaşık 1.5 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda Atatürk anıtına çelenk bırakarak tamamlayacaktık. Nevşehir'de böyle bir yürüyüş ilk kez olacaktı. Daha önce hiç yapılmadı.”

ÖNCE İZİN SONRA RET

“Valilik önce ‘uygun gördük' diyerek izin verdi. Ancak daha sonra bir yazı daha göndererek bize ‘Kamu düzenini bozarsınız' diyerek izin vermedi.”

BİN BAYRAK

“Bu yürüyüşte parti bayrağı ya da pankart olmayacaktı. Afişlerle vatandaşımızı yürüyüşe davet ettik. Bin tane bayrak getirdik. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza evlerine asmaları için dağıtacaktık.”

BİBER GAZI

“Sadece Türk bayrağı olacağını belirtmemize rağmen izin alamadık. Şimdi yürümeye kalksak coplar, biberleri gazları. Bizler CHP olarak her zaman yasalara uyduk. Bu yürüyüşü yapamayacağız ama bu tutumu anlamak mümkün değil.”

KUTLAMA YAPILMAMIŞTI

“Geçen yıl ki bayram kutlamalarında bayrak asılmadı. Biz de bu duruma tepki göstererek neden diye sorduk. Neden kutlama yapılmıyor dedik ama yanıt alamadık.”