Deprem uzmanından son dakika uyarısı!

Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen ve İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ile çevre illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, “Bu deprem tamamen 2017 yılında gerçekleşen 6 Şubat aktivitesinin bir benzeri olan ve onun daha Kuzeyinde daha önce kırılmamış bir fay üzerinde gelişti. Buradaki fayların uzunluğu 5 büyüklüğündeki deprem üretebiliyor. 4.9 oluyor, 5, 5.1, 5.2 oluyor. Üretebileceği büyüklük bu. Daha üstüne çıkamıyor ama artçılar devam ediyor” dedi.

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“KAÇINILMAZ BİR DURUM”

“2017’deki 6 Şubat depreminde artçı aktivite devam etti” diyen Özden, “Bu depremde de olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama ümit ediyorum ki daha az olsun. Sonuç olarak burada Kuzey-Batı, Güney-Doğu doğrultulu Ayvacık’ın hemen Kuzey Doğusundan geçen, daha önceki depremde kırılmayan bir fay üzerinde meydana gelen bir deprem gibi duruyor. Dolayısıyla burada artçı depremler olacak. Tahminim o ki 5 büyüklüğüne ulaşmayacaktır. Bağımsız bir depremdir. 2017 deprem aktivitesinin devamı değildir. Çünkü o depremler daha güneydeki 3 fay üzerinde gelişmiştir. Oradaki faylar merdivenin basamakları şeklindedir. Yeni bir basamak eklenmiştir. Kuzeye doğru yeni bir basamak var. Bu büyüklükte bir deprem bu uzunlukta bir fay üzerinde ancak bu kadar etki yaratabilir. Bunun ötesinde bir durum yaratmaz” ifadelerini kullandı.

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“TEDBİRLİ OLUN”

Depremin Biga’da dün meydana gelen depremle alakası olmadığını dile getiren Özden, “Bu Ayvacık’taki sistemin içerisinde gelişen bir fay hareketidir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Artçı depremlerden dolayı tedbirli olunmasında fayda var. Olursa da bu büyükllükte belki bir yada iki tane daha deprem olabilir. Ama bu büyüklüğünde altında artçı depremleri önümüzdeki günlerde yaşayacağız görünüyor” dedi. DHA