Dev araziyi yeniden imara açıp ticaret alanını genişlettiler

Küçükçekmece’de bulunan ve Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilen bin dönümlük (1 milyon m2) arazi, merkez kampüsün Maltepe’deki Orgeneral Kenan Evren Kışlası’na yapılmasına karar verilince TOKİ’ye devredilmişti.

TOKİ’nin de Konut A.Ş.’ye sattığı arazinin ‘yükseköğretim’ olan imar durumu ‘konut+ticaret’ olarak belirlenmiş ve arazide yapılaşmanın önü açılmıştı. 21 Eylül’de ise arazinin nazım ve uygulama imar planları, hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. İstinaf Mahkemesi kararında; uygulama imar planının kamu yararı, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılıp onaylandığını belirtmişti.

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MAHKEME KARARI YOK SAYILDI

44 gün sonra mahkeme kararı yok sayılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden imara açılan arazinin, yüzde 30 olan ticaret alanının yüzde 40’a yükseltildiği, yüzde 60’ının ise donatı alanı olduğu görüldü. Yapılan değişikliklere tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grubu’nun iki hafta önce kendi tarihlerinde benzeri olmayan bir işe (İBB arazilerinin park yapılması) imza attığını belirterek, şunları söyledi:

“ARAZİYİ BİR KEZ DAHA RANTA TESLİM EDECEKLER”

“Daha önce kendilerinin turizm-ticaret fonksiyonu verdiği, uzun zamandır satmaya çalıştığı Esenler, Başakşehir, Tuzla, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş’ta mülkiyeti İBB’ye ait olan arazileri park yaptılar. Fakat özlerine dönmeleri çok uzun sürmedi. Gene AKP, Küçükçekmece ve Avcılar’ın ortasında bulunan Marmara Üniversitesi'ne ait 1 milyon metrekarelik bir alanı Çevre ve Şehircilik Bakanı eliyle ihaleye açtılar. Buraya AVM, Rezidans, finans merkezi yapacaklar. Yani İstanbullulara ait bu araziyi bir kez daha ranta teslim edecekler.”

“İSTANBUL’A YENİLECEK PASTA OLARAK BAKIYORLAR”

Tekin, iki hafta önce çevre duyarlılığı gösteren AKP Grubu’nun karara karşı çıkmaları gerektiğini belirterek, “İstanbul halkına ait olan bir arazi, Belediye Meclisi de yok sayılarak, İstanbullulara sorulmadan Ankara'dan ranta teslim edildi. Herhalde hepsi ayağa kalkacaktır. Artık bu tiyatroya son versinler. İstanbul ve İstanbulluların nasıl yaşadığı AKP'nin umurunda değildir. Onlar yalnızca İstanbul'a yenilecek bir pasta olarak bakar” diye konuştu.