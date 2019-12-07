Devir aşamasındaki Başakşehir stadı İBB’ye pahalıya patlamış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında tüm partilerin oy birliği ile mülkiyeti İBB'ye ait Başakşehir Stadı'nın 127 dönümlük arazisinin tahsisi gündeme geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve üzerindeki müştemilatın 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisi, 31 dükkânın da İBB tarafından işletilmesi şartı ile sunulan teklifin, aralık ayı İBB Meclisi'nde oya sunularak karara bağlanması bekleniyor.

Bir stadyum, 3 antrenman sahası, bir sosyal tesis binası, 31 dükkân ile açık ve kapalı otoparklardan oluşan stadyum, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti ve maç başı kiralama yöntemi ile İBB Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığını yaptığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından kullanılıyordu.

YÖNETİM BİNASI VE 31 DÜKKÂN İÇİN AYLIK 15 BİN TL KİRA

Tahsis kararı beklenirken stadyumun İBB bütçesine maliyeti ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre İBB maç başına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden 14 bin 300 TL kira alıyordu. 2 antrenman sahası için de İBB yıllık 2 bin 500 TL kira ücreti tahsil ediyordu. Futbol kulübünün yönetim merkezi olarak kullandığı “sosyal tesis binası” ve 31 adet dükkân için 2015 yılında İBB Emlak Müdürlüğü'nün açtığı ihaleyi 10 yıllığına Medipol Başakşehir Futbol Kulübü aldı. 31 dükkân ve yönetim binası için aylık tahmini bedel 15 bin TL+KDV idi. Dükkanlar, futbol kulübü tarafından üçüncü şahıslara kiraya verildi.

GELİR-GİDER ARASINDA UÇURUM

Buna göre Başakşehir Stadı'ndan İBB'nin elde ettiği gelir yıllık ortalama 610 bin TL. Gideri ise yıllık ortalama 11 milyon 890 bin TL.

610 bin liralık yıllık gelir şu kalemlerden oluşuyor:

. 17 lig maçı için yılda 243 bin 100 TL kira geliri.

. Avrupa Kupası maçları (5-8 maç) 92 bin 500 TL kira geliri.

. Türkiye Kupası maçları içi (5-8 maç) 92 bin 500 TL kira geliri.

. Antrenman sahaları için 2 bin 500 TL kira geliri.

. Sosyal tesis ve 31 adet dükkân için aylık 15 bin lira kira ile yılda 180 bin TL gelir.

MİLYONLUK FATURA GİDERİ

İBB'nin bu stadyuma harcadığı yıllık 11 milyon 890 bin TL'lik gider de şu kalemlerden oluşuyor:

– Elektrik faturası 3 milyon TL

– Doğalgaz faturası 4 milyon 500 bin TL

– Su faturası 500 bin TL

– Jeneratör yakıtı (27-33 maç için) 390 bin TL

– Tesis bakım onarım gideri 2 milyon TL

– Tesisin temiz ve hazır halde bulundurulması işi için 1 milyon 500 bin TL.

MAÇ BAŞI JENERATÖR GİDERİ 13 BİN TL

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, bu tahsis kararı ile İBB'nin yıllık yaklaşık 12 milyon liralık giderden kurtulup tasarrufa geçeceğini söyledi.

Aylık toplam 15 bin TL'ye kiralanan 31 adet ticari birimin de artık İBB tarafından kullanılacağını belirten Kahraman “Yok pahasına kiralanan dükkânlar için yeni kira sözleşmeleri yapılarak İBB'nin yıllardır zarar ettiği stadyumdan artık gelir elde etmesi sağlanacak” dedi.

Kahraman gelir-gider arasındaki uçurumu da şu örnekle özetledi: “İBB, stadı kullanan Başakşehir Futbol Kulübü'nden maç başına 14 bin 300 TL kira alırken, sadece bir maç boyunca kullanılan jeneratörün İBB'ye faturası 13 bin TL civarındaydı.”