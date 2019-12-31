Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir yeni yıl mesaj yayınladı. “Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır” diyen Bahçeli, şu satırları kaleme aldı:

ŞİRRET FAALİYETLERİNDEN VAZGEÇMİYORLAR

* Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir. Türkiye’nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

YENİ SİSTEM GELECEK ÜMİTLERİNİ KAMÇILADI

* Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik sistemli ve organize isnatlar, Cumhurbaşkanı’nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadeler 2019 yılında da sahne almıştır. Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır.

ZİLLET ŞEMSİYESİ ALTINDA BULUŞTULAR

* Türkiye üzerindeki ölü toprağını kaldırmış, muazzam bir silkinişle doğrulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yürüyüşe geçmiştir. CHP bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul projesiyle Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. 2019 yılında muhalefet partileri Türkiye husumetinde birleşmiş ve zillet şemsiyesi altında buluşmuşlardır.

31 MART SEÇİMLERİNİ GAFİLCE YORUMLUYORLAR

* Yerli ve milli otomobille gururlanırken, gayri milli ve yabancıların dümen suyuna giren bir muhalefet anlayışının kök salması ülkemiz adına büyük bir talihsizlik ve aynı zamanda demokrasi ayıbıdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden aldıkları sonuçları gafilce yorumlayan, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkaran CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir.

MAZLUMLARIN YÜKSELEN ÇIĞILIKLARI

* Barış Pınarı Harekâtı sonucunda güvenli bölgenin tesis edilmesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yavaş da olsa ülkelerine dönmeye, terörden arındırılmış alanlarda iskan edilmeye başlamışlardır. Ne var ki İdlip’teki vahim gelişmelerden dolayı sınırlarımıza ilave yüzbinlerce sığınmacının dayanma riski baş göstermiştir. 2019’da insani trajedilerin, terörist saldırıların, mazlumların yükselen çığlıklarının, vicdani krizlerin, adalet ve hukuk ihlallerin dünyayı aşılması zor olacak darboğazlara sürüklediği açıktır.

MİLLİ BİRLİĞİMİZİ BOZMAYACAKLAR

* Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır. Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında Türkiye’nin gücüne güç katacağı inancındayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı’nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım. (DHA)