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Diyanet, 10 Kasım’da Atatürk’ü anacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta cuma hutbelerini belirliyor. Hutbeler, o hafta yaşanmış tarihi olaya, dini bayrama ya da kritik önemdeki konulara ayrılıyor. Ancak Diyanet, 2015 yılından bu yana yayınladığı aralarında Cumhuriyet Bayramı, Gençlik Haftası ve 10 Kasımların da olduğu 247 ayrı cuma hutbesinde, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmedi.

Deniz AYHAN
06:10 -
Haberler Gündem
Diyanet, 10 Kasım’da Atatürk’ü anacak mı?

‘İNADINDAN VAZGEÇSİN'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, konuyu Meclis gündemine taşıdı, “Bugüne kadar kurucusu Atatürk'ü anmayan ve unutturmaya çalışan Diyanet, bakalım 10 Kasım'da ne yapacak?” diye sordu. Şahin, şunları söyledi: “Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılıyoruz, Suudi Kralın ölümü için yas tutuyoruz ama Diyanet bu topraklarda İslam dininin yaşamasını sağlayan, cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucusu Atatürk'ün adını anmıyor. 8 Kasım Cuma günü Diyanet'in hutbesini millet adına takip edeceğim. Diyanet artık bu inadından vazgeçsin.”

10 Kasım Atatürk Balıkesir CHP Cuma Diyanet İslam Meclis Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk
Son güncelleme: 06:21 07.11.2019
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