Diyanet, 10 Kasım’da Atatürk’ü anacak mı?

‘İNADINDAN VAZGEÇSİN'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, konuyu Meclis gündemine taşıdı, “Bugüne kadar kurucusu Atatürk'ü anmayan ve unutturmaya çalışan Diyanet, bakalım 10 Kasım'da ne yapacak?” diye sordu. Şahin, şunları söyledi: “Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılıyoruz, Suudi Kralın ölümü için yas tutuyoruz ama Diyanet bu topraklarda İslam dininin yaşamasını sağlayan, cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucusu Atatürk'ün adını anmıyor. 8 Kasım Cuma günü Diyanet'in hutbesini millet adına takip edeceğim. Diyanet artık bu inadından vazgeçsin.”