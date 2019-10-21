Diyanet’e 29 Ekim çağrısı

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, milli bayramlarda okunan cuma hutbelerinde Atatürk’ün adının anılmadığını vurgulayarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulundu. “Bu ayıp 29 Ekim’de düzeltilmeli” diyen, Şahin şöyle konuştu:

ADINI ANMAKTAN İMTİNA EDİYORLAR

– 16 Ocak 2015 ile 6 Ekim 2019 tarihleri arasındaki hutbelerin tamamını taradık ve gördük ki hiçbirinde Atatürk'ün adı yok. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göreve geldiği 2017 yılı itibariyle 574 adet sosyal medyada paylaşımda bulunmuş ama yine bir tanesinde bile Atatürk'ün adı yok. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dahi Atatürk'ün adını anmaktan imtina ediyorlar. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kuruluş bölümünde de Atatürk'ün adı yok.

BU AYIP 29 EKİM’DE DÜZELTİLMELİ

– Bu konuyu iki kez Meclis gündemine taşıdım. Hutbelerde Atatürk'ün adının neden anılmadığını sordum. Ülkemizin kurucusu Atatürk'e bir Fatiha neden çok görülüyor. Bu ayıp 29 Ekim'de düzeltilmeli. İslam'ın bu topraklarda özgürce yaşamasını sağlayan Atatürk'ün mirasına ihanet edilmesin. 29 Ekim öncesi Cuma günü yayınlanacak olan hutbede Atatürk de olmalı. Eğer bu kez de kurucu liderimiz Atatürk'ün adını anmazlarsa gereken tepkiyi göstereceğiz.