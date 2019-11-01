Domuz eti ile balığın KDV’si aynı olur mu?

TBMM’de ele alınan Su Ürünleri kanun teklifi görüşmelerinde balıkta yüzde 8 olan KDV’nin, yüzde 1’e düşürülmesi istendi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ”Balıktan alınan KDV ile domuz etinden alınan KDV aynı. Garibanın sofrasına gelen balığın KDV'si düşürülmeli. Koyun ve sığır etinden, su ürünlerinden alınan KDV ile, domuzdan alınan KDV eşit olur mu ? Vatandaş eti unuttu, indirin KDV'yi hatırlasın''’ dedi.

Öztürk, “Domuz etinde KDV oranı yüzde 8. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, vatandaşın protein ihtiyacını karşılayabilecek koyun ve sığır etinden, su ürünlerinden alınan KDV ile domuzdan alınan KDV’yi eşit olur mu?'' diye sordu. ‘'Vatandaş etten protein almayı unuttu, indirin KDV'yi hatırlasın, indirin balıktan, balık avcılığından alınan KDV'yi vatandaşın sofrasında balık eksik olmasın” dedi.

DRAMATİK DÜŞÜŞ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, su ürünlerinden alınan KDV'nin kaldırılmasını istedi ve “Toptan satışlarda kırmızı et ve tavukta uygulanan yüzde 1 KDV oranı, toplumun sağlıklı beslenebilmesi için deniz ürünlerine de getirilmelidir, hatta deniz ürünlerinde KDV sıfırlanmalı” dedi.

Kaya, “Türkiye'de balıkçılığın lokomotifi olan Karadeniz'de bir zamanlar 300'ün üzerinde balık çeşidi yaşıyordu, bugünlerde bu çeşitlilik 15-20'lere kadar düştü. 2002 yılında 328 bin ton olan hamsi üretimimiz bugün maalesef 96 bin tona düştü. 2007'de denizlerimizden 590 bin ton ürün elde ederken şimdi 283 bin tona geriledi.'' açıklaması da yaptı.